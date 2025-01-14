Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü\'nde Ziyaret Günleri Arttı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü'nde misafir edilen patili dostlar artık haftanın dört günü ziyaret edilebilecek.

Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü'nde iki gün olan ziyaret gün sayısı dört güne çıkarıldı. Can dostları ziyaret etmek ve sahiplenmek isteyenler pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 14.00-16.00 saatleri arasında Pati Yaşam Köyü'ne gidebilecek.

Uygulamanın başladığı ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gören Patili Yaşam Köyü'nde sahiplenme sayısında da artış yaşandı.