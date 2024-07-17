Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklara müzikal tiyatro oyunu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklara müzikal tiyatro oyunu

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'ndan çocuklara müzikal tiyatro oyunu

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Mucizeler Diyarı' isimli müzikal tiyatro oyunu, Kalaba Kent Meydanı'nda küçük izleyicilerle buluştu. Oyunda sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi manevi duyguların önemi vurgulandı. Başkan Mesut Özarslan, yaz boyunca devam edecek ücretsiz etkinliklere tüm çocukları davet etti.

17.07.2024 10:31  Güncelleme: 10:53
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Mucizeler Diyarı" isimli müzikal tiyatro oyunu, Kalaba Kent Meydanı'nda küçük izleyicilerle buluştu.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Mucizeler Diyarı" müzikal tiyatro oyununu açık havada çocuklar için sahneledi. Kalaba Kent Meydanı'ndaki amfi tiyatroda sahnelenen oyunda sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi manevi duyguların önemine vurgu yapıldı. Ücretsiz düzenlenen müzikal, minik izleyicilerden ve ailelerden tam not aldı.

Yaz boyunca devam edecek

Başkan Mesut Özarslan, "Yaz tatili boyunca çocuklarımıza yönelik ücretsiz sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklara müzikal tiyatro oyunu - Son Dakika

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