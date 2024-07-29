Keçiören Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Tepebaşı Kurs Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Bağlum Kedem ve Keçiören Belediyesi önü olmak üzere Keçiören'de dört farklı noktada kurulan YKS tercih danışma merkezleri, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar üniversite adaylarına hizmet verecek.

Gençlerin eğitim hayatlarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Mesut Özarslan, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin, üniversite tercihi yapmasına yardımcı olmak amacıyla YKS tercih danışmanlığı hizmetimizle yanlarındayız. Uzman öğretmenlerimizle birlikte gençlerimizin ilgi, yetenek ve hedeflerini göz önünde bulundurarak onlara en uygun üniversite tercihini yapmalarında yardımcı oluyoruz. Temennimiz, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerimizin diledikleri üniversite ve bölüme yerleşmeleridir. Eğitime ve öğrencilerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek."

Veliler ve öğrenciler, ücretsiz olarak sunulan tercih danışmanlık hizmeti için 0312 359 00 36, 0312 380 43 25, 0312 380 43 35 numaralı telefonları arayarak randevu alabilecek.