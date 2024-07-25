Keçiören Belediyesi Üretici Pazarları ile Vatandaşları Çiftçiyle Buluşturuyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, artan hayat pahalılığı ve gıda fiyatları nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşı, Üretici Pazarları'nda doğrudan çiftçiyle buluşturdu. Başkan Mesut Özarslan, "Çiftçilerimizin yıl boyunca emek vererek ürettiği ürünler değer bulsun, vatandaşımız da daha uygun fiyata taze sebze ve meyve tüketsin istiyoruz" dedi.

Ankara ve çevre illerde faaliyet gösteren çiftçilerin ürettiği mahsulleri tarladan sofraya aracısız ulaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki üç semt pazarına kurulan Üretici Pazarları hizmet vermeye başladı.

Pazartesi günleri Aktepe Demokrasi Semt Pazarı, salı günleri Fatih Semt Pazarı, cumartesi günleri İncirli Semt Pazarı'nda yerlerini alan üreticiler ürünlerini satışa çıkardı. Salatalıktan domatese, biberden fasulyeye varıncaya kadar birçok ürünün yer aldığı Üretici Pazarları vatandaşın yüzünü güldürürken mahsulleri tarlada kalmayan üreticileri de mutlu etti.

Hem üreticilerin gelir elde etmesini hem de vatandaşın uygun fiyata taze sebze ve meyve alışverişi yapabilmesini sağladıklarını belirten Başkan Özarslan, "Çiftçilerimizin yıl boyunca emek vererek ürettiği ürünler değer bulsun, vatandaşımız da daha uygun fiyata taze sebze ve meyve tüketsin istiyoruz" diye konuştu.