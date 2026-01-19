Keçiören'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri, "Keloğlan Sihirli Asa" ile Başladı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların heyecanına ortak olmak amacıyla bir dizi ücretsiz etkinlik düzenliyor. Etkinliklerin açılışı, yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça'nın üstlendiği "Keloğlan Sihirli Asa" ile yapıldı.

Keçiören Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı etkinlikler, çocukların kahkahaları ve masalların büyüsüyle başladı. Tatilin ilk gününde sahnelenen "Keloğlan Sihirli Asa" tiyatro oyunu, minik izleyicileri hayal gücüyle örülü bir dünyayla buluştururken, salonu dolduran aileler de bu neşeli atmosfere coşkuyla eşlik etti.

Renkli ve eğlenceli anlatımıyla sahneye taşınan oyun, çocukları masal dünyasına götürdü. Prenses karakteri minik izleyicilerden büyük beğeni toplarken, eşek karakterinin esprili diyalogları salonda keyifli anlar yaşattı. Çocuklar sahnedeki karakterlere coşkuyla eşlik ederken, aileler de çocuklarına sunulan sosyal ve kültürel imkanlar dolayısıyla Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlikler sömestir boyunca sürecek

Etkinlikler, çocukların hem eğlenebileceği hem de yeni deneyimler kazanabileceği geniş bir içerik sunuyor. Tatil boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra sihirbaz gösterileri, interaktif çocuk oyunları, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve sömestir boyunca açık olan çocuk lunaparkı keyifle zaman geçirilecek etkinlikler arasında yer alıyor.

"Keloğlan Sihirli Asa" tiyatrosu ile başlayan sömestir etkinlikleri, yarıyıl tatili boyunca farklı oyunlar ve programlarla devam edecek.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, etkinliklere ilişkin, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük motivasyon. Keçiören'de çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları önemsiyoruz. Yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığımız bu programın, çocuklarımızın hem eğlenmesine hem de yeni deneyimler kazanmasına vesile olmasını diliyoruz. Evlatlarımızın hayal kurabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği ve güzel anılar biriktirdiği bir tatil geçirmesi için Keçiören Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı sömestir boyunca devam edecek etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.