Keçiören'de A Milli Takımın Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Keçiören'de A Milli Takımın Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı 4-2 yendiği maç, Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda dev ekrandan yayınlandı. Taraftarlar, galibiyetin mutluluğunu stadyum atmosferinde yaşadı.

15.10.2024 10:09  Güncelleme: 10:49
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(ANKARA)- A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı 4-2 yendiği maç, Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda yayınlandı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı bu kez de A Milli Takımın İzlanda galibiyeti sonrası coşkulu sevince ev sahipliği yaptı. Stadyum atmosferinin oluştuğu meydanda maçı takip eden aileler, çocuklar ve gençler bitiş düdüğüyle birlikte 4-2'lik galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

"Milli takımımızın aldığı galibiyetler göğsümüzü kabartıyor"

A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, "Keçiören'de geleneksel hale getirdiğimiz led ekranda milli maçları takip etme etkinliğimiz birlik ve beraberlik ruhunu diri tutuyor. Bizler bu birliği Keçiören'imizde yaşarken milli takımımızın aldığı galibiyetler göğsümüzü kabartıyor. Milli futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kalbi Türkiye ile atan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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