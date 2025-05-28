Keçiören'de Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören'de Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Keçiören\'de Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı
28.05.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O.Ö., alacak yüzünden tartıştığı T.S.'yi bıçaklayarak öldürdü, polis zanlıyı yakaladı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde O.Ö. (21), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.S.'yi (20) bıçaklayarak öldürdü.

Aktepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.S. ve O.Ö. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeri O.Ö. yanında bulunan bıçakla T.S.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan T.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan T.S. ve O.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Keçiören, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı 14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi
Şırdancı Mehmet ’eşini darp ettiği için gözaltına alındı’ iddiası Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu
Süper Lig’e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Fenerbahçe Beko’da korkutan sakatlık Maça devam edemedi Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
Medya Ankara’nın “Başkente Değer Ödülleri“ sahiplerini buldu Medya Ankara'nın "Başkente Değer Ödülleri" sahiplerini buldu

17:23
Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
17:03
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
15:55
Sena Düzgün’ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
15:41
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran “cinsel ilişki“ iddiası
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
01:45
Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
00:38
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kritik düzenleme Meclis’ten geçti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik düzenleme! Meclis'ten geçti
00:19
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu
23:53
Hamas: ABD’nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
23:53
Malatya’da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 5 yaralı
Malatya'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı
23:50
Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
23:42
Kayserispor’dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız
23:21
Hatay’da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2025 19:51:17. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören'de Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.