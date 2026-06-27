Keçiören'de Uyuşturucuyla Mücadele Günü Kapsamında Fidan ve Fide Dağıtıldı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM) tarafından Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Bir Fidan da Sen Dik" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM) tarafından "Bağımlılığa Karşı Bir Fidan da Sen Dik" etkinliği düzenlendi. Keçiören Belediyesi hizmet binası önünde kurulan stantta gerçekleştirilen etkinlikte, uyuşturucu kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla vatandaşlara çam ağacı, petunya ve Küba kekiği gibi çeşitli mevsimlik fidan ve fideler dağıtıldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN ÖNEMİ ANLATILDI

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ekran, kumar, madde ve alkol bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılarak bağımlılıkla mücadelenin önemi anlatıldı. Bağımlılık konusunda danışmanlık ve destek hizmeti sunan Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM) hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, ihtiyaç duyan kişilere uygun danışmanlık hizmeti sağlandı.