Keçiören Belediyesi'nden "Denge ve Denetleme Oyunu – Eğitici Eğitimi"

12.02.2026 11:56  Güncelleme: 13:00
Keçiören Belediyesi ile Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve şeffaflık konuları üzerinde duruldu. Eğitim sonunda katılımcılara Eğitici Yetkinlik Belgesi verildi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen "Denge ve Denetleme Oyunu – Eğitici Eğitimi", Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde gerçekleştirildi. Aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve şeffaflık konularının ele alındığı programda katılımcılar, parlamenter sistem simülasyonu ile denge ve denetim mekanizmalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Eğitim sonunda katılımcılara, Eğitici Yetkinlik Belgesi verildi.

Keçiören Belediyesi ve Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğiyle, "Denge ve Denetleme Oyunu – Eğitici Eğitimi" düzenlendi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde gerçekleşen eğitim Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak ile Ufuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hasan Ali Güçlü tarafından verildi. Programda, eğitimciler aracılığıyla aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve yerel yönetimlerde şeffaflık bilincinin yaygınlaşması amaçlandı. Demokratik kültürün güçlendirilmesine katkı sunan eğitim, önemli bir kapasite geliştirme çalışması olarak öne çıktı.

Aktif vatandaşlık, katılımcı demokrasi ve yerel yönetimlerde şeffaflık konularının ele alındığı eğitimde katılımcılara, demokratik sistemlerin sürdürülebilirliğinde güçler ayrılığı ilkesinin önemi ve hesap verebilirlik kültürünün rolü anlatıldı. Program kapsamında yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim mekanizmaları interaktif yöntemlerle işlendi. Katılımcılar, parlamenter sistem simülasyonu içerisinde milletvekili, komisyon üyesi ve sivil toplum temsilcisi rollerini üstlenerek; gensoru mekanizması, meclis soru ve araştırma süreçleri, bütçe denetimi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri oyunlarla deneyimledi.

Alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği eğitimde, teorik bilgiler uygulamalı çalışmalarla desteklenirken, katılımcıların demokratik refleks geliştirmesi amaçlandı. Düzenlenen programla 18 yaş ve üzeri Keçiörenli vatandaşlara, gençlik çalışmaları yürüten birimlere ve ilgili sivil toplum paydaşlarına bilgi ve becerilerin yerelde yaygınlaştırılması hedeflendi. Eğitim sonunda katılımcılara Eğitici Yetkinlik Belgesi verildi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

