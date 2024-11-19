Keçiören'de Elektronik Atık Toplama Yarışması Başlatıldı - Son Dakika
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Keçiören'de Elektronik Atık Toplama Yarışması Başlatıldı

Keçiören\'de Elektronik Atık Toplama Yarışması Başlatıldı

Keçiören Belediyesi, ilkokul ve ortaokullarda 'Elektronik Atık Toplama Yarışması' düzenleyerek öğrencilerin çevre koruma bilincini artırmayı hedefliyor. Yarışmada en çok atık toplayan üç okul ödüllendirilecek.

19.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda "Elektronik Atık Toplama Yarışması" başlatıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin bilgilendirme afişleri, belediye görevlileri tarafından okullara asıldı.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda "Elektronik Atık Toplama Yarışması" başlattı. Yarışmaya katılarak çevrenin korunmasına katkı sağlayacak öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gelecek nesillerimize daha güzel bir yaşam alanı bırakmak hepimizin borcudur. Dünyamızı, ülkemizi ve kentimizi korumaya yönelik başlattığımız Elektronik Atık Toplama Yarışması da bu sorumluluğumuzun gereği olarak belediyemizce hayata geçirilmiştir. En önemlisi de bu yarışmanın başrolünde çocuklarımızın bulunması ve aktif rol almalarıdır" dedi.

Atıkların son teslim tarihi 30 Nisan 2025

Keçiören ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokulları kapsayan yarışmada, atıklar 30 Nisan 2025'e kadar teslim edilecek. En çok elektronik atık toplayan üç okul dereceye girerek ödüllerini alacak. Birinci olan okula masa tenisi ve ekipmanları, 20 adet badminton seti ve 3 adet top seti; ikinci olan okula 20 adet badminton seti ve 3 adet top seti; üçüncü olan okula 10 adet badminton seti ve 3 adet top seti hediye edilecek.

Kaynak: ANKA

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