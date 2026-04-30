Keçiören'de Gençler Afetlere Karşı Bilinçleniyor

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele" eğitimi düzenledi. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri detaylı şekilde anlatıldı.

Keçiören Belediyesi, afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ile personeline yönelik okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, teorik ve uygulamalı içerikleriyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ile birlikte 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan program geniş katılımla gerçekleşti.

Afet bilinci için kapsamlı eğitim

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara; deprem, yangın ve diğer acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarılırken, farkındalıklarının artırılmasına yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunuldu. Eğitim kapsamında özellikle yangınla mücadele konusunda temel bilgi ve beceriler uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, yangın anında yapılması gereken müdahaleleri yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu.