Keçiören'de Gençler Afetlere Karşı Bilinçleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 10:40  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele" eğitimi düzenledi. Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri detaylı şekilde anlatıldı.

Keçiören Belediyesi, afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ile personeline yönelik okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, teorik ve uygulamalı içerikleriyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ile birlikte 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan program geniş katılımla gerçekleşti.

Afet bilinci için kapsamlı eğitim

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara; deprem, yangın ve diğer acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarılırken, farkındalıklarının artırılmasına yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunuldu. Eğitim kapsamında özellikle yangınla mücadele konusunda temel bilgi ve beceriler uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, yangın anında yapılması gereken müdahaleleri yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:00:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.