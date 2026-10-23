Keçiören'de kadın ve aile söyleşisinde teknolojinin aileye etkisi ele alındı - Son Dakika
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Keçiören'de kadın ve aile söyleşisinde teknolojinin aileye etkisi ele alındı

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Keçiören\'de kadın ve aile söyleşisinde teknolojinin aileye etkisi ele alındı
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Keçiören'de düzenlenen 'Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile' söyleşisinde ailenin toplumun temel taşı olduğu vurgulandı. Ayşe Sucu'nun konuşmacı olduğu programda teknolojinin bilinçli kullanımının aile iletişimine etkileri ele alındı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Barbaros Hayrettin Mahalle Konağı'nda "Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı ilahiyatçı ve yazar Ayşe Sucu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile" başlıklı söyleşide, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğu vurgulanırken aile içinde sevgi, saygı, anlayış ve sorumluluk bilincinin önemine değinildi.

Kadın ve erkeğin aile içerisindeki rolleri, aile içi dengenin korunması ve gelişen teknolojinin aile yaşamı ile iletişim üzerindeki etkileri de ele alındı. Teknolojinin bilinçli kullanımının öneminin vurgulandığı programda, dijitalleşmenin aile içi iletişime yansımaları değerlendirildi.

DEĞERLERİN NESİLDEN NESİLE AKTARILMASI VURGULANDI

Aile kurumuna verilen önem, manevi değerlerin nesilden nesile aktarılması ve aile bütünlüğünün korunmasının sağlıklı bir toplumun oluşumundaki rolü de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Programda, kadının ailedeki ve toplumdaki değeri ile ortak manevi değerlerin yaşatılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Ayşe SucuGüncelKadınYaşamSon Dakika

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