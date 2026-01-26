Keçiören'de Sömestir Eğlencesinin Adresi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Oldu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, sömestirde eğlencenin adresi oldu. 200 metrekarelik alana kurulu pist, tatil boyunca çocukları güvenli bir ortamda spor ve eğlenceyle buluşturuyor.

Keçiören Belediyesi'nin sömestir etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, randevu sistemiyle çalışıyor. Bu sayede buz pisti düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılıyor.

Haftanın 6 günü açık olan tesis, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor. Buz pisti 09.30-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, günde 8 seans düzenleniyor. Her seansta en fazla 20 çocuk piste kabul ediliyor ve seans süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

Sömestir ve özel olarak duyurulan günlerde yalnızca çocuklara hizmet veren pist; diğer dönemlerde ise hafta içi her gün 5 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet veriyor.