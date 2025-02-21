Keçiören'de Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Keçiören'de Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Keçiören Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, teknoloji bağımlılığının zararı ve bilinçli kullanımın önemi öğrencilerle paylaşıldı. Eğitim, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bilgiler sundu.

21.02.2025 12:41  Güncelleme: 13:48
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenciler için teknoloji bağımlılığı ile mücadele eğitimi düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimde Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Üye, ekran bağımlılığının çağın çok ciddi sorunlarından biri haline geldiğini kaydetti. Karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu eğitimde öğrenciler merak ettiği sorulara cevap buldu.

Sunumlar sırasında sosyal medya, oyunlar ve cep telefonu gibi teknolojik imkanların bilinçli kullanımlarının getirdiği faydaların yanı sıra aşırı kullanımında insanlar üzerindeki çok yönlü zararlarına değinildi.

"Teknoloji bağımlılığı nedir", "Teknoloji bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız", "Nasıl mücadele edilir" gibi konu başlıklarından oluşan eğitim yaklaşık bir saat sürdü. Her yaştan insanı fark etmeden içine çeken bu bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı konusundaki farkındalığın artmasının önemi vurgulandı. Son olarak bu durumdan kurtulmanın altın anahtarının doğru beslenmek, spor yapmak ve sağlıklı arkadaşlık ve aile ilişkileri kurmak olduğu anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Keçiören, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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