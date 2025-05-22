Keçiören'de Türk Destanı Platosu'na Yoğun İlgi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin Kalaba Kent Meydanı'nda kurduğu "1071'den 1923'e Türk Destanı Platosu" yoğun ilgi görüyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nden Çanakkale Savaşı'na kadarki Türk tarihinin kahramanlık destanlarının müzikal gösteriyle canlandırıldığı platoda, Ahlat Mezar Taşları, Birinci Meclis Binası, Çanakkale Anıtı, çadırlar, siperler ve Bandırma Vapuru görsellerinden oluşan dekorlar yer alıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Kalaba Kent Meydanı'na kurulan "1071'den 1923'e Türk Destanı Platosu" yoğun ilgi görüyor. Ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in sunum yaptığı platoda, Ahlat Mezar Taşları, Birinci Meclis Binası, Çanakkale Anıtı, çadırlar, siperler ve Bandırma Vapuru görsellerinden oluşan dekorlar yer alıyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nden Çanakkale Savaşı'na kadarki Türk tarihinin kahramanlık destanlarının müzikal gösteriyle canlandırıldığı platoda, oyuncuların sergilediği performans izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Çadır içinde yer alan Çanakkale Fotoğraf, Mektup ve Malzeme Müzesi'ni gezmek ve Türk tarihinin dönüm noktalarını müzikal gösteriyle izlemek isteyen vatandaşlar için kurulan plato, 25 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak.

"Bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak bizim görevimizdir"

Türk tarihine gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Büyük komutan Alparslan'dan Atatürk'ümüze kadar Türk tarihinin destansı hikayesini Keçiörenli hemşehrilerimizle paylaştığımız platomuza olan ilgi bizleri mutlu etti. Anadolu'yu Türk yurdu yapan ve Türk yurdu kalması için canlarından vazgeçen ecdadın torunları olmaktan şeref duyuyoruz. Türk tarihimiz, basit bir hikayeden ibaret değildir. İçinde destansı öyküler barındıran, göğsümüzü kabartan bir hüviyete sahiptir. İşte bu tarihi, gençlerimize ve vatandaşlarımıza anlatmak, bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak bizim görevimizdir" dedi.