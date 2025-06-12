Keçiören'de Yaz Ayları İçin Sinek ve Haşere İlaçlaması Başlatıldı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, yaz aylarında artan sinek ve haşere sorununa karşı harekete geçti. Belediye ekipleri, vatandaşların sağlığı ve konforu için 00.00–04.00 saatleri arasında ilaçlama seferberliği başlattı.

Keçiören'de vatandaşların evlerinde, parklarda ve caddelerde huzurla zaman geçirebilmesi amacıyla 00.00 ila 04.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Gece boyunca prototip TIR'la caddelerde devam eden çalışmalar, özel ekipler ve ilaçlama araçları ile park, bahçe ve sokaklarda sürdürülüyor.

Ekipler, belirlenen saatlerde yoğun bir tempoyla görev yaparken, ilaçlama sırasında insan sağlığına zarar vermeyen özel karışımlar tercih ediliyor.

İlaçlama çalışmalarında tempo artırıldı

İlaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Amacımız, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşlarımızın yaz akşamlarını sineksiz, huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamak. Belediyemiz tarafından kullanılan uçkun ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp ruhsatlandırılmış ilaçlardır. Etken maddesi, hedef dışı canlıları irite etmeyen ve çevreye zarar vermeyen; hedef canlıları ise etkisiz hale getiren ilaçlardır. Keçiören'imizde sineksiz bir yaz hedefimiz doğrultusunda yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.