Keçiören'de Yolunu Kesip Senet İmzalatan 10 Kişiden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Keçiören'de Yolunu Kesip Senet İmzalatan 10 Kişiden 4'ü Tutuklandı

Keçiören\'de Yolunu Kesip Senet İmzalatan 10 Kişiden 4\'ü Tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kazaya karışan S.S.'yi takip eden 10 kişilik bir grup, onu zorla araçlarına bindirip boş araziye götürdü. Burada S.S.'yi darp eden grup, silah zoruyla senet imzalattıktan sonra kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise senetler, ruhsatsız tabancalar ve mermiler ele geçirildi. 4 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.07.2024 11:59
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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yolunu kesip, boş araziye götürdükleri S.S.'yi darbederek, silah zoruyla senet imzalatan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Olay, 22 Haziran saat 09.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. S.S., aracı ile trafikte giderken hasarlı kazaya karıştı. Karşı taraftaki araç sürücüsü A.Ş. zararının karşılanması için S.S.'den para talep etti. Kazada kusuru olmadığını belirten S.S., bölgedeki alışveriş merkezine gitti. S.S.'yi takip eden A.Ş., yakınlarını da çağırıp alışveriş merkezine gitti. A.Ş. ve yakınları otoporkta S.S.'nin yolunu kesti. 10 kişilik grup zorla araçlarına bindirdiği S.S.'yi yakında bulunan boş arsaya götürüp önce darbetti, ardından da boş senetler imzalatarak bırakıp kaçtı.

Olayda yaralanan S.S.'nin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler tarafından tespit edilen A.Ş., Y.A., B.Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda S.S.'nin imzası olan, isim ve miktar kısmı boş 2 senet, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. tutuklanırken; Y.A., B.Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, Güvenlik, Suç, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Yolunu Kesip Senet İmzalatan 10 Kişiden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de Yolunu Kesip Senet İmzalatan 10 Kişiden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
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