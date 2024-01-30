 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keçiye 'mey' konseri verdi, binlerce kez izlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiye 'mey' konseri verdi, binlerce kez izlendi

Gümüşhane'de dolmuş şoförlüğü yapan halk oyunları eğitmeni Engin Çelik, boş zamanlarında mey çalarken keçilerin yanına gelerek verdiği konseri sosyal medyada binlerce kişi izledi. Keçilerden biri yaklaşık 30 dakika boyunca müziği dinlerken, Çelik bu anları duygulandığını ve hoşuna gittiğini söyledi.

Keçiye \'mey\' konseri verdi, binlerce kez izlendi
30.01.2024 - 00:07,
Abone Ol

Keçiye "mey" konseri verdi, binlerce kez izlendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dolmuş şoförlüğü yapan halk oyunları eğitmeninin keçiye "mey" konseri verdiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Gümüşhane kent merkezindeki transit yol güzergahında dolmuş şoförlüğü yapan ve boş zamanlarında mey çalan Engin Çelik (43), Özcan Mahallesi, İstiklal Caddesindeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

Bu sırada durağın yaklaşık 100 metre ilerisinde otlayan sürüsünden ayrılan 2 keçi, Çelik'in yanına gelerek verdiği mey konserini dinlemeye başladı. Keçilerden birisinin yaklaşık 30 dakika boyunca müziği dinlediği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çelik, o anların binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi. Özellikle bir keçinin Çelik'in yanına kadar gelip dikkatle çalan meyi dinlemesi dikkatlerden kaçmazken durakta sırasını beklerken ara ara mey çaldığını kaydeden Çelik, "Ben ara sıra burada çalıyorum. Hobi olarak yapıyorum zaten bu işi. Geçtiğimiz günlerde de çalarken keçiler karşı taraftan doğru 6-7 tane keçi geçiyordu. 2 tanesi o sürüden ayrıldı ve arkamdan doğru yanıma geldiler. Ben o anda çalıyordum. O sesi zaten aldılar. Koyunu duydum da keçiyi ilk defa duydum. Koyun sese gelir ama o keçinin gelip de burada müziğin sesini alması çok şaşırttı beni. Onlar gelince bende ayağa kalkarak ona doğru çalmaya başladım. O yarım saat hiç yanımdan ayrılmadı, yarım saat onu dinledi. Ben bu yaşıma kadar koyunu duydum ama keçiyi ilk defa duydum" dedi.

Keçinin sürüden ayrılıp yanına gelerek yarım saat o sesi dinlemesinin kendisini çok duygulandırdığını ve hoşuna gittiğini dile getiren Çelik, "Mey çalmaya yeni başladım. Yaklaşık 1 yıldır çalıyorum. Halk oyunları öğretmeniyim. Müzik kulağım var. Bir heves sardı bana bu meyde. Ben de kalktım ben bu işi yaparım diyerek mey aldım. Aldım çantamı da koydum arabama. Boş zamanlarımda kendim kimseden ders almadan çalıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Engin Çelik, Gümüşhane, Hayvanlar, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiye 'mey' konseri verdi, binlerce kez izlendi - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiye 'mey' konseri verdi, binlerce kez izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement