KEÇMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı, Yeni Kurs Merkezleri Yolda

(ANKARA) - Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (KEÇMEK) eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yeni kurs merkezleri açmak için de mahallelerimizde yerler bakıyoruz. Sadece yıl sonu sergilerinde değil, o maharetli eller bütün bu sergiledikleri eserleri o mağazalarda bütün bir yıl boyunca sergileyebilsin istiyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK, 2024-2025 kursiyerleri tarafından hazırlanan 2 binden fazla eseri, Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Başkan Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın da katıldığı açılış töreninde, kurs dönemini başarıyla tamamlayan yüzlerce kursiyer yer aldı. Takıdan hediyelik eşyaya, geleneksel el nakışları çeyizliğinden ev dekorasyonu ürünlerine kadar pek çok eserin yer aldığı sergi, 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan Özarslan, "KEÇMEK'i olduğu yerde saydırmak değil daha güzel işler ortaya koyan merkezler haline getireceğiz. Bu noktada hedeflerimiz var. En kısa zamanda Ihlamur Vadisi'nin içerisinde bulunan Çeşni Konağı'nı, KEÇMEK'lerde üretilen ürünlerin hem sergilenmesi hem de satışının yapılması için düzenleyeceğiz. Marifetli analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünler hak ettiği değeri bulacak. Yeni kurs merkezleri açmak için de mahallelerimizde yerler bakıyoruz. Yani hemen hemen iki üç mahalleyi kapsayacak şekilde bu tanzim satış mağazalarımızı açmak ve garantörlüğünü üstlenmek suretiyle hizmetinize sunacağız. Sadece yıl sonu sergilerinde değil, o maharetli eller bütün bu sergiledikleri eserleri o mağazalarda bütün bir yıl boyunca sergileyebilsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"60 proje sözümüzün yüzde 45'ini bir yılda tamamladık"

İlçeye verdikleri 60 proje sözünün yüzde 45'ini bir yılda tamamlayarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Özarslan, "Şükürler olsun 60 proje sözüyle yola çıktığımız bu kutlu yolda, geçenlerde malumunuz 23 tane yeni, sıfır eserimizi halkımızın hizmetine açtık. 60 projenin yüzde 45'ini, yani 27'sini şükürler olsun bir sene içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu azimle çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da aynı gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılında KEÇMEK bünyesinde toplam 12 kurs merkezinde 60 branşta eğitim programı düzenlendi. 73 usta öğreticinin bulunduğu, 230 kursun açıldığı merkezlerde toplam 3 bin 573 kursiyere eğitim verildi. Kurs dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitim aldıkları alanlarda ürettikleri ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomisine katkı sunma imkanı buldu.