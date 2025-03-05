Kedi ve köpekler için kimliklendirme zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kedi ve köpekler için kimliklendirme zorunluluğu

Kedi ve köpek sahipleri, 31 Aralık 2025'e kadar hayvanlarını kayıt altına alacak.

05.03.2025 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2025'e kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında tüm kedi ve köpekler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ya da yetkili kurumlar aracılığıyla kimliklendirilecek.

Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.

Özel hayvan yaşamevi

Bakanlıktan izin alınmak suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve hayvanların barındırıldığı tesisler, "Özel hayvan yaşamevi" adını alacak. Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü olacak.

Özel hayvan yaşamevi sahibi Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumlu olacak Özel hayvan yaşamevi sahipleri ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve özel hayvan yaşamevinde Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.

Mikroçip uygulaması

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle mikroçip, hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda ise bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, "Barınak" ibaresi "Hayvan bakımevi" şeklinde değiştirildi.

Sahipsiz hayvanların hayvan bakımevleri tarafından gerçek veya tüzel kişilikler ile özel hayvan yaşamevlerine verilmesi halinde bu hayvanlar hakkında sahipsiz hayvan edinme formu düzenlenerek yerel yönetimlerde görevli yetkili veteriner hekim tarafından, sahiplendirme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.

Kimliklendirme süreci için son tarih: 31 Aralık 2025

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedi ve köpekler için kimliklendirme zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:43:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kedi ve köpekler için kimliklendirme zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.