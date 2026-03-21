Kedinin Midesinden Vantuz Çıkarıldı - Son Dakika
Kedinin Midesinden Vantuz Çıkarıldı

Kedinin Midesinden Vantuz Çıkarıldı
21.03.2026 11:00
Zonguldak'ta 4 yıldır kusan kedinin midesinden endoskopiyle vantuz çıkarıldı, şikayeti geçti.

ZONGULDAK'ta, 5 yaşındaki kedinin 4 yıldır geçmeyen kusma şikayetiyle götürüldüğü veterinerde çekilen tomografisinde midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan olduğu tespit edildi. Kedinin midesindeki vantuzu endoskopi yöntemiyle çıkaran Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor" dedi.

Zonguldak'ta, 5 yaşındaki 'Mustafa' isimli kedi 4 yıldır devam eden kusma şikayeti nedeniyle sahipleri tarafından özel bir veteriner kliniğe götürüldü. Burada tomografi çekilen kedinin midesinde dolap veya camlara yapıştırılan vantuzlardan biri olduğu tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle vantuz, kedinin midesinden çıkarıldı. Yapılan gözlemde kedinin kusma şikayetinin geçtiği anlaşılınca sahibine teslim edildi. Vantuzun mideye verdiği zarar nedeniyle de ilaç tedavisine başlandı.

YERE BIRAKILAN ŞEYLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Operasyonu yürüten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, yerde bırakılan toka, ip gibi küçük nesnelerin kedi sahipleri için dikkat edilmesi gereken şeylerden olduğunu belirterek, "4 yıldır kusmasına sonuç, cevap alınamamıştı. Röntgenlerde hiçbir sıkıntı yoktu, bütün testleri çok iyiydi. Hiçbir problemi yoktu ama 2 günde 1 kusma şikayeti vardı. Çektiğimiz tomografide, çocuğun midesinde 4 yıldan beri kalan buzdolabı yapışkanlarından vantuzlarından olduğunu gördük. Ameliyatsız bir şekilde, endoskopi ile mideden çıkarttık. Şu an kusması tamamen kesildi. Herhangi bir kusmamız yok. Çocuk 4 yıl sonra ilk kez kusmadığı 2 günü arka arkaya yaşadı. Kusmayacak gibi gözüküyor. Burada vantuzun mideye verdiği zararlar var, mide duvarında kalınlaşma gibi onların tedavisini yapacağız. İnşallah Mustafa bundan sonraki hayatına kusmadan devam edecek. Mustafa 5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor. Mustafa şanslı olanlardan, bağırsaklarına inmemiş tıkama yapmamış. Bağırsaklara inip tıkama yaptığında daha ciddi komplikasyonlara, ölüme sebep olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kedinin Midesinden Vantuz Çıkarıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan mesajı damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan mesajı damga vurdu
10:58
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
10:49
Real Madrid’in yıldızını yıkan kare
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare
10:32
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
SON DAKİKA: Kedinin Midesinden Vantuz Çıkarıldı - Son Dakika
