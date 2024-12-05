Kedisini Arayan Kadın Obruğa Düştü

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UNITY ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kedisini ararken 9 metre derinliğinde bir obruğa düştüğü tahmin edilen kadını bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Kedisini ararken kaybolan 64 yaşındaki Elizabeth Pollard'ın arabası 3 Aralık'ta Marguerite kasabasında yeni oluşmuş bir obruğun yakınındaki restoranın arkasında bulundu.

Ailesi, aracın bulunmasının ardından Pollard hakkında polise kayıp bildirimi yaparken, yetkililer, civardaki bir madenle bağlantılı 9 metrelik obruğun, Pollard'ın Pepper adlı kedisini ararken üzerinde durduğu sırada açıldığı ve yaşlı kadının da içine düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Yaklaşık 100 kişilik ekiple iki gündür sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, madene kameralar ve mikrofon gibi elektronik cihazlar gönderildi. Çalışmalarda henüz Pollard'ın izine rastlanmadı.

Pensilvanya polisinden Stephen Limani, düzenlediği basın toplantısında, aramaya başladıklarından bu yana madendeki oksijen seviyesinin azalmış olacağına işaret ederek, kadının hayatta kalabilmesi için "bir mucize olması" gerektiğini söyledi.

Limani, "Çok fazla umudumuz olduğunu biliyorum ve belki de hala bir umut ışığı var, madene oksijen pompalamış olsak bile, oksijen seviyesi birinin hayatını sürdürmeye çalışması için isteyeceğinizden daha düşük." dedi.

Arama çalışmaları, madenin yeraltında arama yapmak için tehlikeli hale geldiğini gerekçesiyle sekteye uğrarken Limani, "Madenin kırılgan durumu nedeniyle yapmaya çalıştığımız şeyi değiştirmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.