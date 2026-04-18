KEİ'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Sona Ermesi Çağrısı
KEİ'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Sona Ermesi Çağrısı

18.04.2026 20:23
KEİ Genel Sekreteri Comanescu, savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı ve ekonomik işbirliği için umutları korumaya devam ettiklerini belirtti.

AYBÜKE İNAL KAMACI - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Comanescu, başından beri bu savaşın "kuruluşun hedefleriyle uyuşmadığını" vurguladıklarını, kendisinin de bunu vurgulamaya devam ettiğini söyledi.

Comanescu, "Bu savaşın sona erdirilmesi gerektiği mesajını her fırsatta iletmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kuruluş, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalışıyor"

Bu zor duruma rağmen kuruluşun faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalıştığını ve bazı önemli kararlar aldığını belirten Comanescu, bölgedeki ekonomik işbirliği için umutları koruma anlamında bazı ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Comanescu, Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığında yeni bir ekonomik gündemin oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatarak, işbirliği için öncelikli eylem alanlarını belirlediklerini ifade etti.

KEİ'nin bölge için önemine işaret eden Comanescu, bunun gelecekte nasıl daha işlevsel hale getirileceğine ilişkin Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere üye ülkelerde bir farkındalık oluştuğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
