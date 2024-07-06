Keir Starmer İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı

LONDRA, 6 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık Konutu'nun önünde İngiltere Başbakanı olarak ilk konuşmasını yapan Keir Starmer, 5 Temmuz 2024.
İngiltere'nin genel seçimlerinde ezici bir zafer kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Cuma günü Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles ile görüşmesinin ardından resmen yeni başbakan oldu. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
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