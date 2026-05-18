Hatay'ın Samandağ ilçesinde kekik topladığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı.
İsmine öğrenilemeyen kadın, Sutaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide kekik toplarken dengesini kaybetmesi nedeniyle uçurumdan düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kekik Toplarken Uçurumdan Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?