Keleş: İddialar Soyut ve Çelişkili

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 63. duruşmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'ın savunması alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Keleş, hakkındaki isnatların soyut ve çelişkili beyanlara dayandığını öne sürdü.

Keleş, etkin pişmanlıktan faydalananların hakkında verdiği ifadeleri kabul etmediğini beyan etti.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine yeniden aday olmadığını belirten Keleş, madencilik kariyerine ve ticaret hayatına yeniden ağırlık vermek istediğini anlattı.

Keleş, savunmasına şöyle devam etti:

"Çünkü artık siyaset yapmak istemiyordum. Hiçbir siyasi görev de almadım. Murat Gülibrahimoğlu ile farklı siyasi görüşlere sahip olsak da arkadaşlığımız gelişti, aile dostluğumuz oldu. Bununla birlikte ticaret yapmaya da başladık. Siyasette bulunduğum sürece, siyasi görevle ticareti hassas bir şekilde ayırmaya gayret ettim. Çünkü hiçbir zaman siyaseti maddi bir menfaat için yapmadım. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için de hep dikkatli davrandım. Bu nedenle de siyasi görevim varken, kendisiyle bir ticari ilişki kurmadım. Siyasi görevim bittikten sonra ve ben artık siyaset yapmamaya karar verdikten sonra ancak kendisiyle ticari ilişkiye girdim."

İddianamede hakkında "belediyenin iştirak şirketlerinden bazı şirketlere göstermelik olarak yan teklifler verildiği, ihaleye girecek firmaların ve ihalenin sonucunun en başından belli olduğu, bu şekilde elde edilen gelirin sisteme aktarıldığı, örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi İBB'ye bağlı iştirakleri yönettiği ve fayda sağladığı" şeklinde iddialar olduğunu belirten Keleş, şu savunmayı yaptı:

"Hiçbir iştirakin genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya yöneticisi 'Fatih Keleş'ten emir aldım, talimat aldım. Fatih Keleş'in talimatını yerine getirdim.' dememiştir. Aksine kimseden talimat almadıklarını, ilgili kurumların karar vericisi ve yöneticisi olduklarını söylemişlerdir. Ancak buna rağmen savcılık beni iştiraklerin yöneticilerinden hiyerarşik olarak üstün bir konumda gösterme gayretindedir. Bunu da reddediyorum."

Keleş, savcılığın kendisini iştiraklerin üstünde konumlandıran kurgusunun, hem hukuki dayanaktan yoksun hem de söz konusu kurumların kurumsal kimliğine ve yöneticilerin mesleki itibarına yönelik ağır bir haksızlık olduğunu savundu.

Sanık Keleş'in çapraz sorgusu

Cumhuriyet savcısı, CHP İl Binasının alınması konusuyla ilgili, "Gökhan Taşkapan beyanlarında 'Fatih Keleş'in ofisinde para sayma işlemi esnasında bulunmaktayken birkaç defa telefonda 'başkan' diye hitap ettiği şahısla görüştü. Tahmin ediyorum ki bu şahıs Ekrem İmamoğlu.' Sizin bu süreçte, yani bu toplantıyı yaparken, para sayma sürecinde Ekrem Bey'le bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu sordu.

Sanık Keleş, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bir kere orada 'başkan' diye konuştuğum kişi, ilçe başkanım Turan Taşkın Özer'di. Ben çünkü Taşkın Bey'den almıştım emaneti ve oraya ilettim. Bununla alakalı da görüştüm kendisiyle telefonla. 'Bir Tuğla da Sen Koy' diye bir kampanya vardı. Turan Taşkın Özer, o kapsamda bağış paralarının toplandığını ve onu il başkan yardımcısına iletmemi, bir bina satın alınacağını, bu süreçten bana öncesinden bahsetti. Bu çantaları ben Turan Taşkın Özer'den aldım ve İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın bana göndermiş olduğu adrese gittim."

Cumhuriyet savcısının "Peki para niye resmi yolla yollanmadı da elden götürüldü? veya bu bağış kampanyası resmi miydi?" sorusuna ise Keleş, "Ben de 2009'dan beri gayrimenkul alırım, satarım. Yani her şeyde nakit birebir gösterilmiyor maalesef, tapularda böyle bir sorun var." şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine cumhuriyet savcısı, "Partilerin, hani denetlenmesi daha farklı oluyor biliyorsunuz. Banka hesapları var, beyan süreçleri var. Bu tarz kurumsal yapılarda, bu tarz elden para götürme şekline pek aslında şahit olmuyoruz. Ticari konularda, bazı konularda elden para veriliyor, vergisel boyutlarıyla ilgili ama kurumsal alımlarda bu tarz konular pek olmaz aslında." dedi.

Sanık Keleş de "Ben hiç öyle düşünmedim. Yani o sizin söylediğiniz açıdan hiç bakmadım konuya." ifadesini kullandı.

Savcının "Toplanma sürecinde, bağışlar resmi mi toplandı yoksa elden mi?" sorusuna sanık Keleş, "Ben ilçe başkanımın söylediği şekliyle biliyorum. Ben nasıl toplandığını, kimden toplandığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Duruşma, sanık Keleş'in avukatlarının savunmasının alınması için yarına ertelendi.

Sanık Keleş'in avukatlarının da savunmasını tamamlamasıyla birlikte duruşmada, toplam 89 tutuklu sanık savunma yapmış olacak.

Öte yandan duruşmada yarın, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından davadaki tüm tutuklu sanıkların savunmaları alınmış olacak.