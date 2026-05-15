Kelkit Çayı Taşdı: Evler ve Araziler Su Altında

15.05.2026 18:47
Reşadiye'de sağanak yağış ve baraj tahliyesi sonrası Kelkit Çayı taştı, çok sayıda ev zarar gördü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı ev ve arazileri su bastı.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak ve Kılıçkaya Barajı'nın dolmasıyla başlanan kontrollü su tahliyesi sonrası Kelkit Çayı taştı.

Taşkın sonrası Bostankolu köyü Göğderesi mevkisinde bulunan köprü zarar gördü. Bazı evlerde ve arazilerde su baskınları oldu.

Bölgede yaşayan Salim Yıldız, AA muhabirine, ilçede 2 gündür yağışın sürdüğünü söyleyerek, "Kılıçkaya Barajı'nın suyunun bırakılmasıyla Kelkit Çayı taştı. Maalesef şu an bu haldeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekiler de bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA

