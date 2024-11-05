Keltepe Kayak Merkezi Karla Kaplandı

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Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK - Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi etkili kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de mevsimin ikinci karı yağdı. Kış turizminde önemli bir destinasyon olması hedeflenen tesis beyaz örtüyle kaplandı.