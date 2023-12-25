Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı 60 santimetreye ulaştı

KARABÜK - Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı hafta sonu etkili oldu. Karla birlikte kapanan tesis yolu ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışla birlikte 2 bin rakımlı tesis beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı Alt Günübirlik Tesislerde 30, Üst Günübirlik Tesislerde 60 santimetreye ulaştı.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistte sahip olan tesisin açılışıyla birlikte kayakseverler kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşama fırsatı yakalayacak.