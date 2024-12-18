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Keltepe Kayak Merkezi Sezona Hazır

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Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, yeni kayak sezonuna hazır, kayakseverleri bekliyor.

18.12.2024 15:36
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Keltepe Kayak Merkezi sezona hazır

KARABÜK - Karabük'te yeni kayak sezonu hazırlıklarının tamamlandığı 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kayakseverleri misafir etmeyi bekliyor.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve 2 bin metre rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı sonrası yeni kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bu sezon da Keltepe'nin sunduğu doğal güzellikler ve modern tesisle kayakseverler unutulmaz bir kayak deneyimi yaşayacak.

875 uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babylift bulunan tesis kayak tutkunlarının gözdesi olma yolunda da ilerliyor.

Kayak Federasyonu Karabük İl Temsilcisi İsmail Özcan, "2024-2024 hazırlıklarına başladığımızı duyurmuştuk. Bugün itibariyle de kayak yapmaya elverişli bir duruma geldi tesisimiz. Dolayısıyla tüm çevre illerdeki kayak severleri, sporseverleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz" dedi.

Tesiste değiş derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu ifade eden Özcan, "Beş tane bağımsız pistimiz var. 875 metre uzunluğunda bir telesiyej, 500 metre uzunluğunda bir teleski ve bir babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün çevredeki illerimizi ve sporseverleri dağımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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