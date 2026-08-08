Kemal Okuyan: Kapitalizm Değişmeyecek

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan , "Kapitalizmin bir gün daha istikrarlı, daha düzenli ya da daha barışçıl bir döneme gireceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Bütün ekonomik ve siyasal göstergeler aynı yöne işaret ediyor. Kapitalizm zincirlerinden kurtulmuştur. Oysa zincirlerini kırması gereken işçi sınıfıdır" dedi.

24'üncü Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı, Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Küba Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 49 komünist ve işçi partisinden 100'ün üzerinde delege katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Bu yıl "Fidel'in doğumunun yüzüncü yılında Küba Devrimi'nin mirasının savunulması ve sosyalist Küba ile dayanışmanın güçlendirilmesi; emperyalist saldırganlığa karşı barış için ortak mücadelenin büyütülmesi" temasıyla düzenlenen toplantıda, Küba ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılışında; Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Örgütlenme Sekreteri Roberto Morales Ojeda ile Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla yer aldı.

FİDEL'İN 3 ÜÇ İLKESİ VURGUSU

Kemal Okuyan, açılışta yaptığı konuşmaya, Küba Komünist Partisi yönetimine ve tüm parti kadrolarına teşekkür ederek başladı. Okuyan, şöyle devam etti:

"Bu toplantının teması, doğumunun 100. yılını kutladığımız büyük devrimci Fidel Castro'nun siyasal ve düşünsel mirasını da kapsamaktadır. Son birkaç aydır Fidel Castro'nun yazılarını ve konuşmalarını yeniden okumaya başladım. Kuşkusuz onun yaşamı, her biri kendi koşulları ve hedefleriyle belirlenen farklı dönemlerden geçti. Ancak bütün bu dönemlerin ortak üç belirleyici özelliği vardı: Düşmana asla boyun eğmemek, devrimci ideallerden asla vazgeçmemek ve son derece güçlü bir ahlaki duruşu korumak. Fidel Castro, bu üç ilkeyi, içinde bulunulan koşulların sunduğu olanakları sınırlarına kadar zorlayarak savundu. Küba'nın, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere başka ülkelerde yıkıcı faaliyetler yürüttüğü iddia ediliyor. Bu büyük, çok büyük, son derece kirli bir yalandır. On yıllar önce aynı temelsiz suçlamalar Sovyetler Birliği'ne yöneltiliyordu. İlginç olan şudur ki Küba Devrimi'nin tarihi bunun tam tersini göstermektedir. Hepimiz biliyoruz ve eminim CIA de çok iyi biliyor ki, Küba Devrimi'nin sözde Sovyet planlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Çünkü devrimleri kışkırtanlar çok uluslu tekellerdir, NATO'dur, emperyalist savaşlardır, sömürüdür ve emperyalistlerin desteklediği diktatörlük rejimleridir."

Komünistlerin, kendi ülkelerinde gerçek bağımsızlığı savunan, hiçbir ülkenin içişlerine müdahale edilmemesini savunan tek güç olduğunu ifade eden Okuyan, "Evet, her anlamda enternasyonalistiz; ancak her ülkedeki devrimci mücadele, kendi kararlarını alan ve bu kararları hayata geçirebilen bağımsız bir öncü parti gerektirir. Fidel'in yarattığı ve önderlik ettiği zafer kazanmış hareket, bu ilkenin gerçek ve başarılı bir örneğidir" dedi.

"DAHA FAZLA MEVZİ KAYBETMEMEK İÇİN YOLLAR ARAYACAĞIZ"

İçinde bulunulan döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ve "Bir çıkış yolu var mı?" diye soran Kemal Okuyan, şunları kaydetti:

"Elbette bu saldırıları püskürtmek ve geri çevirmek için savunma taktikleri geliştireceğiz. Daha fazla mevzi kaybetmemek için yollar arayacağız.

Ama aynı zamanda şunu da kabul etmeliyiz ki kapitalizme manevra yapması için zaman ve alan tanımaya devam ettiğimiz sürece felaketin boyutu daha da büyüyecektir. ve özellikle kapitalizm sözcüğünün altını çizmek istiyorum. Tek tek politikalardan ya da emperyalist sistemin tepesindeki birkaç ülkeden söz etmiyorum. Sözünü ettiğim şey bir toplumsal sistemdir; devirmekten başka seçeneğimiz olmayan bir toplumsal sistem. Kapitalizmin bir gün daha istikrarlı, daha düzenli ya da daha barışçıl bir döneme gireceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Bütün ekonomik ve siyasal göstergeler aynı yöne işaret ediyor. Kapitalizm zincirlerinden kurtulmuştur. Oysa zincirlerini kırması gereken işçi sınıfıdır.

Seksen beş milyonluk bir ülkede, burjuvazinin yarattığı karanlık nedeniyle intiharın eşiğine sürüklenen işsiz tek bir genci bile kurtarmak, ölümü bekleyen umutsuz tek bir emekliye bile yeniden yaşama iradesi kazandırmak ve işçilerin utanç duygusunu üzerinden atarak kendi güçlerinin bilincine varmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Bazen devrimci bir tutumun değeri ancak yıllar, hatta on yıllar sonra anlaşılır. Böylesine büyük krizler ve çelişkiler üreten bir kapitalist sistem altında, tarihsel bir kopuşa hazırlanmak kadar gerçekçi ve gerçekten devrimci başka bir siyaset yoktur."

Okuyan'nın açılış konuşmasının ardından Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Roberto Tomas Morales Ojeda kürsüye geldi. Daha sonra Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Küba'ya yönelik ABD ablukası ve sonuçlarına, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası Üyesi ve Ekonomik Üretkenlik Departmanı Başkanı Jorge Luis Broche Lorenzo ise açıklanan son ekonomi paketine ilişkin bilgi verdi.