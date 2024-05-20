Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Kemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 51'inci Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Festivalde Kiraz Teşvik Müsabakası düzenlenecek ve Hakan Doğanay sahne şovlarıyla festivale renk katacak. Başkan Mehmet Türkmen'in ödül takdimi yapacağı etkinlikte Melek Mosso da şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

20.05.2024 10:15
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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 51'inci Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin 51'incisi, 26 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak. Festival kapsamında düzenlenecek olan Kiraz Teşvik Müsabakası ile yılın en kaliteli kirazlarının belirleneceği etkinlikte, Hakan Doğanay sahne şovları ve sunumuyla festivale renk katacak. Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin ödüllerini Başkan Mehmet Türkmen'den alacağı etkinlikte Melek Mosso gecenin finalinde şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

'TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Kiraz Festivali, Kemalpaşa'nın önemli bir geleneğidir. Yıllardır süren bu gelenek, vatandaşlarımızın bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde keyifli zaman geçirmesine vesile oluyor. Çevre ilçelerden ve şehir dışından birçok kişi festival kapsamında ilçemizi ziyaret ediyor. Kemalpaşamızı ve Coğrafi İşaretli Kemalpaşa Kirazı'nı tanıma şansı buluyor. Amacımız hem doğal güzelliklerimizi tanıtmak hem de vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak. Tüm halkımızı festivale davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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