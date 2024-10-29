Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen: "Cumhuriyet, Yalnızca Bir Yönetim Biçimi Değil, Aynı Zamanda Bir Erdem, Bir Fazilettir"

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir erdem, bir fazilettir. Çağdaşlık, bilim, ulusal egemenlik ve bağımsızlık demektir. Cumhuriyet, bir çocuğun geleceğe umutla bakabilmesidir; her bir bireyin eşit haklarla yaşayabilmesidir. Bu topraklarda barış, huzur ve adalet içinde var olma arzusunun en güçlü teminatıdır" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Türkmen, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan tam 101 yıl önce, 29 Ekim 1923 günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir adım atıldı. Atatürk'ün önergesiyle ilan edilen Cumhuriyet, bir milletin özgürlüğe, bağımsızlığa ve çağdaş bir geleceğe olan inancının somut bir ifadesi oldu. Bu adımla birlikte, esareti reddeden bir millet yeniden ayağa kalktı ve tüm dünyaya özgürlük tutkusunu gösterdi.

Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir erdem, bir fazilettir. Çağdaşlık, bilim, ulusal egemenlik ve bağımsızlık demektir. Cumhuriyet, bir çocuğun geleceğe umutla bakabilmesidir; her bir bireyin eşit haklarla yaşayabilmesidir. Bu topraklarda barış, huzur ve adalet içinde var olma arzusunun en güçlü teminatıdır.

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ışığı ile aydınlanan bu yolda, büyük bir kararlılıkla yürüyeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet."