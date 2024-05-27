Kemalpaşa Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor

Güncel

(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi, kent dokusunu bozan ve yıkılma riski taşıyan metruk yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçe sakinlerini rahatsız eden ve güvenlik sorunu oluşturan yapılar, mülk sahiplerinin başvuruları, mahalle muhtarları ve Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri ile yıkılarak tasfiye ediliyor. Yıkım işlemleri mülk sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, muvafakatname alınarak gerçekleştiriliyor.

"Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz"

İlçenin daha modern görünümlü olması için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Hemşehrilerimizin talep ve şikayetleri üzerine mahallelerimizde, can ve mal güvenliği tehdidi oluşturan atıl durumdaki yapıların, gerekli prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren, önceki başvuru ve tespitlere istinaden 5 adet yıkım gerçekleştirdik. Bu tür yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Bizlere ulaştırılan 145 adet metruk yapı bulunuyor, amacımız bu yapıları planlı şekilde tasfiye ederek Kemalpaşa'nın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.