Kemalpaşa Belediyesi\'nden İstihdama Yeni Destek: \'CV Havuzu\' Projesi

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi istihdama katkı sunmak amacıyla "CV Havuzu" uygulaması hizmete girdi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin yenilenen web sitesinde oluşturulan "CV Havuzu" ile vatandaşların iş bulma süreçlerine katkı sağlanıyor. Web sitesinde oluşturulan CV Havuzu ile vatandaşlar belediyeye gelmeden bilgilerini veri tabanına aktarıyor. Kemalpaşa Belediyesi İş ve İstihdam birimi mevcut bilgiler ışığından vatandaşlara potansiyel işlerle ilgili geri dönüş sağlıyor. Firma ve işletmelerin farklı pozisyonlardaki personel ihtiyaçlarına göre ise "CV Havuzu"ndan yönlendirmeler gerçekleştirilecek sistemde. Veri havuzunda, mühendisinden öğretmenine, kasiyerinden hemşiresine, satış elemanından sekreterine kadar, vasıflı ya da vasıfsız iş arayan vatandaşların bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi. Kayıt sonrasında, işverenlere iş arayan kişilerin bilgileri sunularak görüşme ayarlanması planlanıyor.

6 ayda 472 vatandaş iş sahibi oldu

Kemalpaşa Belediyesi İş İstihdam Bürosu, işverenleri ve iş arayan vatandaşları bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Son 6 ay içerisinde çeşitli pozisyonlara 916 yönlendirme yapan İş İstihdam Bürosu aracılığıyla 472 kişi iş başı yaptı. 2024 Nisan Ayı'ndan günümüze kadar geçen sürede istihdama katkı koyma hedefine yaklaşan Kemalpaşa Belediyesi, her yıl 1000 kişiyi iş sahibi yapmayı hedefliyor.

"İstihdam sorununa son vereceğiz"

Hayata geçirilen "CV Havuzu" projesi ile Kemalpaşa'da istihdam sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen yaptığı açıklama da, "Ülkemizin en büyük sorunlarından ne yazık ki işsizlik sorunu. Kemalpaşa Belediyesi olarak, üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ilçemizdeki istihdam sorununa son vereceğini düşündüğümüz "CV Havuzu" projesini hayata geçirdik. Özellikle bölgedeki fabrikalarla iş birliği içerisinde iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Amacımız hem istihdam sorununa çözüm üretmek hem de ilçemizin üretim kapasitesini arttırmaktır" dedi.