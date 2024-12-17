Kemalpaşa'da İmar Planları Meclisten Geçti

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi'nin ilçenin Çınar ve Kızılüzüm Mahallerini kapsayan alana ilişkin yürüttüğü imar planı sürecinde son aşamaya gelindi. Bölgeye ilişkin hazırlanan imar planları belediye meclisinde oybirliği ile kabul edildi.

Planlara ilişkin önerge, Kemalpaşa Belediyesi aralık ayı 2. birleşim olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu bölgeler düşük yoğunluklu konut alanı olup bölgenin mevcut durumuna göre 2 katlı olarak planlanmış vaziyette. Planların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanma sürecine girdiği öğrenildi. Sürecin tamamlanmasının ardından imar uygulama çalışmaları gerçekleştirilecek ve altyapı ile birlikte yeni imar alanları oluşacak.

"Düzenli bir kent yapısı oluşturmanın ilk şartı doğru imar uygulamaları yapmaktan geçer"

Uzun yıllardır çözülemeyen imar problemlerini hızlıca tamamladıklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen açıklamasında, "Vatandaşlarımızın uzun süredir çözümünü beklediği imar problemlerini hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Çınar ve Kızılüzüm Mahallelerimizde, 1993 yılından bu yana üst ölçekli planlarda yer alan alanın uygulanmasına yönelik planları hazırladık. Planların onaylanmasının ardından, altyapı çalışmaları ile birlikte yeni imar alanları oluşacak. Çalışmalarımız ile birlikte ilçemizde daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Düzenli bir kent yapısı oluşturmanın ilk şartı doğru imar uygulamaları yapmaktan geçer. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.