Kemalpaşa'nın Geleceği İçin İş Birliği Vurgusu

Güncel

(İZMİR) - Kemalpaşa'nın gelecek 5 yıllık planlamasını ilçenin tüm paydaşlarını dinleyerek şekillendirmek istediklerini belirten Başkan Mehmet Türkmen, "Siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile daha sık bir araya gelerek diyalog kültürünü yaratacağız. Birbirimize güç vereceğiz" dedi.

Başkan Türkmen, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partiler ile yakın temasını sürdürüyor. Başkan Türkmen, Kemalpaşa'nın geleceği hakkında görüş alışverişlerinde bulunulan ziyaretlerini, bu hafta AKP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı ile İyi Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı ile sürdürdü. Yapılan ve ilerleyen süreçte yapılacak hizmetler ile ilgili karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı ziyaretlerde, partililerin soruları da yanıtlandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, "Belediye Başkanı'mız Sayın Mehmet Türkmen'e nezaketi dolayısıyla partim adına teşekkür ediyorum. Karşılıklı iş birliği ile Kemalpaşa'ya değer katacak olan her türlü hizmeti destekliyoruz. Çok memnun olduk" dedi.

İyi Parti İlçe Başkanı Bayram Dinçer ise Başkan Türkmen'e teşekkürlerini ileterek, "İlçemizde hizmet siyasetin üzerinde bir konudur. Biz atılan doğru adımların, yapılan doğru işlerin destekçisiyiz ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan'ımıza teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp Kemalpaşa için çalışacaklarını belirten Türkmen ise şunları söyledi:

"Bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerini belediyemizde misafir edip görüşlerini dinledik. Şimdi biz teker teker dolaşarak ilçemiz için hep birlikte yapabileceklerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikle bugün ziyaret ettiğimiz siyasi partilerin yönetim kurullarına ve üyelerine samimi konuk severlikleri için teşekkür ediyorum. Kemalpaşa halkının, Kemalpaşa'nın geleceği ve refahı için el birliği ile çalışacağız. Asıl olan hizmet Kemalpaşa'ya hak ettiği hizmeti getirmektir. Biz bunun için bu makamlardayız. Bu hizmetleri gerçekleştirirken herkes elini taşın altına koymalı. Siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile daha sık bir araya gelerek diyalog kültürünü yaratacağız. Birbirimize güç vereceğiz. Amacımız daha güzel bir Kemalpaşa."