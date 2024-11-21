Kemençe ile Teşekkür: Osman Öztürk Yenilenen Yolu Kutladı

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TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde Osman Öztürk, bakım eksikliği nedeniyle kullanılmaz hale gelen evinin yolunun yenilenmesini, kemençe çalarak kutladı, belediye ekiplerine teşekkür etti.

İlçeye bağlı Ağırtaş Mahallesi'nde yaşayan Osman Öztürk'ün yıllar önce evine kadar uzanan ve bakım eksikliği nedeniyle kullanılmaz hale gelen 750 metre uzunluğundaki yolu için Şalpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yol yeniden düzenlenerek, araçların Öztürk'ün evinin kapısına kadar ulaşması sağlandı. Öztürk, yenilenen yol sevincini, kemençeyle kutladı. Öztürk, yolda iş makineleriyle çalışan ekiplere kemençe eşliğinde türkü seslendirerek teşekkür etti. Kemençeli teşekkür anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi çekti.

HABER: Efnan DEMİREREN KAMERA: TRABZON,