Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi tarafından Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri için yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, yoga ile nefes egzersizleri yaparak keyifli vakit geçirdi.

30.05.2024 14:15
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Kemer Belediyesi tarafından Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri için yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yoga ile nefes egzersizleri yaptı.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv, öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Öğrencilerine Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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