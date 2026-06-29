Kemer'de Asansör Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Kemer'de Asansör Kazası: 2 Ölü

29.06.2026 14:46
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Antalya'nın Kemer ilçesinde asansör, elektrik hattına düştü; 2 nakliye çalışanı hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurdukları asansörün, elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan nakliye firması çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), hayatını kaybetti

Olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü. Akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Antalya, Güncel, Kemer, Yaşam, Son Dakika

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