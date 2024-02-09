Kemer'de Mobil Sağlık Merkezi 3 Günde Bine Yakın Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Kemer'de Mobil Sağlık Merkezi 3 Günde Bine Yakın Kişiye Hizmet Verdi

Kemer\'de Mobil Sağlık Merkezi 3 Günde Bine Yakın Kişiye Hizmet Verdi

Kepez Belediyesi'nin mobil sağlık merkezi, Kemer ilçesinde 3 gün boyunca Göynük, Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde hizmet verdi. Mobil sağlık merkezinde yapılan muayenelerde özellikle kadınların kanser riski belirlendi. Ayrıca göz sağlığı taraması da yapılarak tedaviye ihtiyaç duyan hastalar yönlendirildi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlara teşekkür etti.

09.02.2024 16:07
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Kemer ilçesini ziyaret eden Kepez Belediyesi'nin mobil sağlık merkezinde, 3 günde bine yakın kişi muayene oldu.

Kemer'de 3 gün boyunca Göynük, Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde hizmet veren Mobil Sağlık Merkezi büyük ilgi gördü.

"Erken tanıyla hayatı seç" sloganıyla yola çıkan mobil sağlık merkezinde, özellikle kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Mobil Sağlık Merkezinde, göz sağlığı taramasında vatandaşların görme bozuklukları ve göz tansiyonu ölçümü yapıldı. Tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda kamu hastanelerine yönlendirildi.

Mobil hizmetleri yerinde inceleyen ve göz muayenesi olan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, gazetecilere, "İlçemizde, 3 gün boyunca bine yakın vatandaşımız bu hizmetlerden faydalandı. Bu hizmeti ayağımıza kadar getiren Sağlık Müdürlüğümüz ve Kepez Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Mobil Sağlık Merkezi'nin yanı sıra Kepez Belediyesinin ilçe ilçe gezen Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS'de ilçede 3 gün boyunca hizmet verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Mobil Sağlık Merkezi 3 Günde Bine Yakın Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika


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