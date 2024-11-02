Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti'nin Yeni Lideri - Son Dakika
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Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti'nin Yeni Lideri

Kemi Badenoch, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin ilk siyahi lideri oldu. 53 bin oyla seçildi.

02.11.2024 16:17
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İngiltere'de 14 yıllık iktidarını temmuzdaki seçimde kaybeden Muhafazakar Parti'de Rishi Sunak'tan boşalan liderlik koltuğuna eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch oturdu.

Muhafazakar Parti üyelerinin ekim boyunca yaptığı seçim turları sonucunda temmuzda istifa eden eski Başbakan Sunak'ın liderlik koltuğuna oturacak aday belli oldu.

Ülkede 2010-2024 yılları arası iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için James Cleverly, Tom Tugendhat ve Robert Jenrick'le yarışan Badenoch, bugün 53 binin üzerinde oy alarak birinci oldu.

İlk iki turda elenen Cleverly ve Tugendhat'ın ardından Badenoch'un tek rakibi olan Jenrick'in oyları ise 41 binde kaldı.

Badenoch, seçilmesinin ardından parti üyelerine yönelik yaptığı ilk konuşmada Muhafazaka Parti liderliğinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek eşi Hamish Badenoch ve eski Başbakan Sunak'a teşekkür etti.

Liderlik yarışındaki rakiplerine de teşekkür eden Badenoch, "Çok fazla fikir ayrılığımız yok. Parti için gelecek yıllarda kilit roller oynayacağınızdan şüphem yok." açıklamasını yaptı.

Başbakan Keir Starmer da Badenoch'u tebrik ederek, "İlk kez bir siyah, Westminster'da (İngiltere parlamentosu) yer alan bir partinin lideri olması ülke için gurur verici. Sizinle ve partinizle ülkenin çıkarları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam adı Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch olan 44 yaşındaki Kemi Badenoch, partinin ilk siyahi lideri olarak adını tarihe yazdırdı.

Badenoch, Margaret Thatcher, Theresa May ve Liz Truss'tan sonra parti liderliğine yükselen dördüncü kadın siyasetçi oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti'nin Yeni Lideri - Son Dakika

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