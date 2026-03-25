Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemik Tümörlerinde Erken Teşhis ve Cerrahi Önemli

25.03.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Ayas, kemik tümörlerinde erken teşhis ve doğru cerrahi ile uzuv kaybının önlenebildiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Salih Ayas, kemik tümörlerinin tedavisinde erken teşhis ve doğru cerrahi planlama sayesinde bir çok hastada uzuv kaybının önlenebildiğini belirtti.

Doç. Dr. Ayas, yaptığı yazılı açıklamada, kemik tümörü cerrahisinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, bu gelişmenin hem cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler hem de tanı yöntemlerindeki hassasiyet artışıyla mümkün hale geldiğini ifade etti.

Kemik tümörlerinin tedavisinde "ekstremite koruyucu cerrahi" yöntemlerinin daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Ayas, "Günümüzde hedef sadece tümörü vücuttan uzaklaştırmak değil, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini, günlük yaşam fonksiyonlarını ve genel yaşam kalitesini en üst düzeyde korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayas, bu yaklaşımın hastaların sosyal hayata daha hızlı ve sağlıklı şekilde dönmesine önemli katkı sağladığını, tedavi sürecinin tümörün biyolojik yapısına, yerleşimine ve yayılım durumuna göre şekillendiğini aktardı.

Doğru tanının tedavi planlamasının en kritik aşamalarından birisi olduğunu vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Biyolojik teknikler, hastaya özel geliştirilen protezler ve kemik transferleri sayesinde hem anatomik bütünlüğü yeniden sağlıyor hem de hastalarımızın fonksiyonlarını en iyi şekilde korumayı hedefliyoruz. Erken teşhis, doğru ve bilimsel tedavi yaklaşımı, sabırlı bir rehabilitasyon süreci sayesinde hastalarımızın yeniden sağlıklı ve aktif bir yaşama kavuşması mümkündür."

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hastane, Farabi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:29:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Kemik Tümörlerinde Erken Teşhis ve Cerrahi Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.