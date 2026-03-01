Kenan Şener Gözaltına Alındı

(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma üzerine hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyet görevlileri tarafından Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Şener, Adana'dan gelen polis ekibine teslim edilecek.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü çevresinden ANKA Haber Ajansı tarafından dün yayımlanan görüntülerin ardından Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Koza TV'den 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık daha sonra 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin yazı gönderdi.

Bu gelişmelerin ardından Şener, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hakkındaki gözaltı kararının yerine getirilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Şener, Adana'dan gelen polis ekiplerine teslim edilecek.