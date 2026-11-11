Kennedy ailesi, Trump'ın 77 metrelik kemerine gölge nedeniyle davalara katılmak istedi - Son Dakika
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Kennedy ailesi, Trump'ın 77 metrelik kemerine gölge nedeniyle davalara katılmak istedi

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Kennedy ailesinin 9 üyesi, Trump'ın Washington'da planladığı yaklaşık 77 metrelik kemere karşı açılan iki davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Aile, kemerin Arlington'daki mezarlara gölge düşüreceğini ve JFK anıtından Lincoln Anıtı'na görüş hattını kapatacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ailesi, Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da inşa etmeyi planladığı kemerin, aile üyelerinin mezarlarına gölge düşüreceği ve ulusal anıtın manzarasını engelleyeceği gerekçesiyle projeye karşı açılan davalara katılmak için mahkemeye başvurdu.

NBC News'ün haberine göre Kennedy ailesinin 9 üyesi, Washington'daki federal yargıçtan, Trump yönetiminin başkentte inşa etmeyi planladığı yaklaşık 77 metre yüksekliğindeki kemere karşı açılan iki ayrı davaya müdahil olma izni istedi.

Aile üyeleri, kemerin planlanan konumunun Arlington Ulusal Mezarlığı'nda bulunan yakınlarının mezarlarına gölge düşüreceğini ve John F. Kennedy'nin anıtından Arlington Anıt Köprüsü üzerinden Lincoln Anıtı'na uzanan görüş hattını kapatacağını ifade etti.

Rory Kennedy ve Maxwell Kennedy, yaptıkları açıklamada, davaya katılma taleplerinin "kutsal alanları korumakla" ilgili olduğunu belirterek, Trump'ın ulusal anıt alanını korumak için Kongre tarafından belirlenen yasa ve prosedürleri ihlal ettiğini savundu.

Davaya katılmak isteyenler arasında, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. dışında, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin hayatta olan 7 çocuğu da bulunuyor.

Arlington Ulusal Mezarlığı'nda defnedilen Kennedy ailesi üyeleri arasında eski ABD Başkanı John F. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy Onassis, eski Adalet Bakanı Robert F. Kennedy ve Senatör Ted Kennedy var.

Washington'da kemer

Trump'ın planladığı kemerin, Potomac Nehri üzerindeki Arlington Anıt Köprüsü yakınında yer alması öngörülüyor.

ABD basınına göre Trump, yüksekliği yaklaşık 77 metreyi bulabilecek ve Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) daha büyük bir yapının inşa edilmesini istiyor.

Böyle bir anıtın, Lincoln Anıtı ve Beyaz Saray'ı gölgede bırakabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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