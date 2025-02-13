Hasan YILDIRIM/ 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kontrolün ardından şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kent Uzlaşısı Soruşturmasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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