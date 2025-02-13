Kent Uzlaşısı Soruşturmasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hasan YILDIRIM/ 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kontrolün ardından şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.