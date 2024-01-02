 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kentlere uyumsuz bitki türleri insan ve canlı sağlığını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kentlere uyumsuz bitki türleri insan ve canlı sağlığını olumsuz etkiliyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, kentlere peyzaj amaçlı dikilen bölgeyle uyumsuz bitki türlerinin insan ve canlı sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Uludağ, yabancı türlerin geniş alanlara dikilmesiyle istilacı hale gelmeye başladığını ve yerel bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, yanlış bitkilerin ekilmesiyle endemik bitkilerin ortadan kalkabileceğini ve polen alerjilerinin artabileceğini belirtti.

Kentlere uyumsuz bitki türleri insan ve canlı sağlığını olumsuz etkiliyor
02.01.2024 - 10:09,
Abone Ol

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, kentlere peyzaj amaçlı dikilen bölgeyle uyumsuz bitki türlerinin insan ve canlı sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Uludağ, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine, son dönemlerde kentlerin toprak ve iklim yapısına uymayan bitkilerin dikildiğini ifade etti.

Doğal ortama dışarıdan gelen türlerin etkilerinin tahmin edilenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Uludağ, "İlk olarak biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz, bu çeşitliliği korumalıyız. Bununla birlikte insan sağlığını korumalıyız. Polenlerin ortaya çıkardığı alerjilerden bahsediyoruz. Biyoçeşitliliği korumak için bölgemize rastgele bitkiler dikmemek gerekli." dedi.

Yabancı türlerin geniş alanlara dikilmesiyle istilacı hale gelmeye başladığını anlatan Uludağ, bu bitkilerin doğal türlerle rekabete girdiğini dile getirdi.

Uludağ, kent peyzajında bölgenin yapısına uygun bitki türlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel bitkilerin o bölgenin şartlarına uyum sağlamış, insan sağlığına ve diğer canlı türlerine etki etmeyen türler olduğuna işaret eden Uludağ, şunları kaydetti:

"Bazen dışarıdan bitki getirip o türlerin toprağı hızla kaplayacağı ve erozyonu önleyeceği düşünülüyor. Belki erozyon olmaz ama başka bir bitkiye de yaşam hakkı tanımaz. Biz farkında olmayabiliriz ama yanlış bitkiler ekerek bölgemizdeki endemik bitkileri ortadan kaldırmış olabiliyoruz. Çok farklı bir ağaç ve bitki dikmek güzel görünebilir ve mutlu olabiliriz ama sonrası bir felakete yol açabiliyor. Bölgeye uyumlu olmayan bir bitkiyi getirip diktiğinizde o bitki her tarafı kaplıyor. Oradaki diğer yerli bitkilerin hayat alanı kalmıyor. Yabancı bitkiler yayıldıktan sonra onun polenleri alerjiye neden oluyor ve bize zarar veriyor. Dünyada az da olsa polen alerjisinden ölenler de var. Dolayısıyla yerli bitkileri tercih etmemiz lazım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentlere uyumsuz bitki türleri insan ve canlı sağlığını olumsuz etkiliyor - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kentlere uyumsuz bitki türleri insan ve canlı sağlığını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement