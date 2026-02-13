Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı

Melikgazi Belediyesinde, ilçede devam eden ve yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle sadece binaların yenilenmediğini, aynı zamanda yaşam kalitesinin de artırıldığını ifade etti.

İlçede güvenli, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmlarının hızla devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kentsel dönüşüm kapsamında 7 binin üzerinde daire yenilenmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Bu dairelerin bize kalan kısmını da vatandaşlarımıza faizsiz, taksitli olarak sunuyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümle eski binası olan vatandaşlarımızı rahatlattığımız gibi yeni daireleri de vatandaşlarımıza sunarak ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin güven içinde yaşayacağı güvenli ve modern bir ilçe inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."