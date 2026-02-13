Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı

Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı
13.02.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi'de kentsel dönüşüm projeleri değerlendirildi, 7 bin daire yenilendi.

Melikgazi Belediyesinde, ilçede devam eden ve yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle sadece binaların yenilenmediğini, aynı zamanda yaşam kalitesinin de artırıldığını ifade etti.

İlçede güvenli, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmlarının hızla devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kentsel dönüşüm kapsamında 7 binin üzerinde daire yenilenmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Bu dairelerin bize kalan kısmını da vatandaşlarımıza faizsiz, taksitli olarak sunuyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümle eski binası olan vatandaşlarımızı rahatlattığımız gibi yeni daireleri de vatandaşlarımıza sunarak ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin güven içinde yaşayacağı güvenli ve modern bir ilçe inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:46:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşüm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.