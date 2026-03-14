Kenya'da Sel Felaketi: 62 Ölü
Kenya'da Sel Felaketi: 62 Ölü

14.03.2026 10:33
Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi, 10,000 ev etkilendi.

NAİROBİ, 14 Mart (Xinhua) -- Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İçişleri ve Ulusal İdare Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre sellerde 46 erkek, 8 kadın ve 8 çocuk yaşamını yitirdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayımlanan son açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu Nairobi'de 33, Doğu bölgesinde 17, Rift Vadisi bölgesinde ise 7 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

10.000'den fazla evin olumsuz etkilendiği seller nedeniyle yerinden edilen 4.845 kişinin daha güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller, yolların kapanmasına, maddi hasara, yerinden edilmelere ve etkilenen topluluklar arasında sıkıntılara neden oldu.

Trajik can kayıplarının yanı sıra altyapıda ve geçim kaynaklarında da önemli hasarların yaşandığı bildirildi.

Şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunan Kenya Meteoroloji Dairesi, başka can kaybı yaşanmaması için vatandaşlara son derece dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
