Kenya\'da seller 500 binden fazla kişiyi etkiledi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, sellerin, 500 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

USAID Kenya Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerin, ülkeyi olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Açıklamada, son 10 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı Kenya'da, afetten 500 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Kenya'nın daha önce de uzun süren şiddetli kuraklığın etkisi altında olduğu hatırlatılan açıklamada, seller nedeniyle 100 bin ailenin evini terk etmek zorunda kaldığı ve 174 kişinin sellerde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Somali ve Tanzanya da sel mağduru ülkeler arasında bulunuyor.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle söz konusu ülkelerde onlarca kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise göç etmek zorunda kaldı.